Bce boccia nuovo emendamento sull’oro di Bankitalia che appartiene al popolo italiano | Viola leggi Ue finalità non chiare

Ilgiornaleditalia.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Banca centrale europea ha espresso parere negativo anche sul secondo emendamento riguardante l’oro di Bankitalia inserito in Manovra Altra bocciatura da parte della Bce per l’emendamento sulle riserve auree italiane che la maggioranza vorrebbe inserire in Manovra. La Banca centrale europea. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Oro della Banca d'Italia, la Bce "boccia" il nuovo emendamento alla Manovra: "Il governo italiano riconsideri la proposta" - Nonostante le modifiche all'emendamento sulle riserve auree da inserire nella Manovra, la Bce esprime forti dubbi sulle finalità del provvedimento che entrerebbe in conflitto con alcune norme comunita ...