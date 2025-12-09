Bayern Monaco–Sporting Lisbona | anteprima probabili formazioni e pronostico del big match di Champions

Il 9 dicembre 2025 alle 17:45, all'Allianz Arena, il Bayern Monaco affronta lo Sporting Lisbona in una sfida cruciale della fase a gironi di Champions League. I bavaresi cercano riscatto dopo la prima sconfitta, mentre i portoghesi puntano a consolidare la loro posizione e qualificarsi agli ottavi. Un match decisivo per il destino delle due squadre nel torneo.

Allianz Arena pronta a illuminarsi ancora una volta. Martedì 9 dicembre 2025 alle 17:45, il Bayern Monaco ospita lo Sporting Lisbona in una sfida che pesa tantissimo nella nuova league phase di Champions League: i bavaresi devono rialzarsi dopo il primo ko europeo stagionale, i portoghesi vogliono confermare il loro grande momento e blindare la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. Bayern, stagione quasi perfetta e voglia di riscatto. Per il Bayern la sconfitta per 3-1 sul campo dell’Arsenal è stata una piccola crepa in un’annata fin qui quasi immacolata. La squadra di Vincent Kompany ha costruito numeri impressionanti: stagione finora con appena una sconfitta in tutte le competizioni;. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com