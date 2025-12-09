battaglia tra chris pratt e rebecca ferguson nel trailer di mercy

anteprima del thriller AI Mercy: trailer ufficiale e dettagli sulla produzione. Un nuovo trailer per il film Mercy, un thriller futuristico basato sull’intelligenza artificiale, è stato recentemente diffuso, alimentando l’interesse di appassionati e appassionate del genere. La pellicola, prevista per il lancio nel gennaio 2026, vede protagonisti Chris Pratt e Rebecca Ferguson. La narrazione ruota attorno a un uomo accusato di aver ucciso la propria moglie, che ha a disposizione solamente 90 minuti per dimostrare la propria innocenza di fronte a un giudice AI prima di essere condannato a morte. dettagli sulla trama e meccanismi di suspense. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

