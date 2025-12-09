Batman di Robert Pattinson nel DCU? La prova in una statua esposta in Brasile
La statua di Batman di Robert Pattinson affiancata a quella di Superman di David Corenswet al CCXP in Brasile ha confermato le speranze dei fan del DCU? Da co-CEO dei DC Studios, James Gunn ha dovuto "fare i conti" con l'enorme successo di The Batman e con il "piccolissimo" problema che il film non appartiene al canone dc bensì a Altrimondi, film ispirati ai fumetti, ma esterni dalla continuity canonica. Adesso, però, le statue del Batman di Robert Pattinson e del Superman di David Corenswet sarebbero state avvistate una fianco all'altra al CCXP in Brasile, alimentando le congetture dei fan. Eppure solo poco tempo fa James Gunn aveva garantito l'indipendenza della saga di Matt Reeves, anticipando però l'arrivo di un altro interprete di Batman facendo così coesistere . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
