Basta permessi se non si impegnano a rispettare le nostre tradizioni La stretta sugli islamici
Un nuovo provvedimento mira a sospendere i permessi di soggiorno per gli islamici che non si impegnano a rispettare le tradizioni italiane. La proposta prevede l'obbligo di firmare un accordo con lo Stato, sottolineando l'importanza di conformarsi alle leggi e ai valori culturali nazionali. La misura suscita dibattiti sulla gestione dell'integrazione e sui diritti delle comunità straniere.
"Stop a ogni permesso per gli Islamici, finché non firmeranno un accordo con l'Italia e si impegneranno a rispettare le nostre leggi e tradizioni". Lo afferma sui social il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. A corredo del post, il vicepremier pubblica un'infografica che riprende i numeri pubblicati dal Giornale nell'inchiesta di Francesco Boezi sulla nascita di un partito islamico italiano che ha come orizzonte temporale il 2050. "Ecco la strategia islamista, nel 2050 saremo il 10%: nessuno sarà contro di noi", ha detto infatti in un podcast Ibrahim Youssef, attivista dei Giovani Musulmani d'Italia e volontario dell'Islamic Relief Italia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Salvini risponde ai Giovani Musulmani d’Italia: “Basta permessi per gli islamici se non rispettano le nostre tradizioni”
"Basta permessi se non si impegnano a rispettare le nostre tradizioni". La stretta sugli islamici - La proposta di Salvini dopo l'inchiesta sul partito islamico che sta nascendo in Italia: "Dovranno firmare un accordo con l'Italia" ... Riporta ilgiornale.it
