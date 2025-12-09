Basta l’intervento della Consob e il titolo di Mps torna a correre

Dopo l'intervento della Consob, il titolo di Mps registra un importante rialzo a Piazza Affari, salendo del 4,9%. Le dichiarazioni degli uomini di Savona hanno dissipato i dubbi sull'ipotesi di «concerto» dei pm, rafforzando la fiducia degli investitori e facendo risalire il titolo della banca toscana.

Per Piazza Affari le parole degli uomini di Savona, che smontano l'ipotesi «concerto» dei pm, sono sufficienti: il Monte fa +4,9%. Certe volte la Borsa sembra più un teatro di varietà che un tempio della finanza. E infatti Mps torna a ballare sul palcoscenico di Piazza Affari con il passo felpato - ma deciso - di chi ha appena scampato un temporale giudiziario. Il titolo della banca di Siena, rinvigorito come un cavallo dopo il cambio di ferri, è schizzato in cima al Ftse Mib con un elegante +4,9%, più brillante del listino, rimasto lì a guardare come un coro muto.

