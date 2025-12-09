Basta con le scelte dall’alto Comiti chiede condivisione su sanità casa e riarmo

L'articolo esplora la richiesta di Comiti di maggiore condivisione e partecipazione sui temi fondamentali come sanità, casa e riarmo. Egli invita a una presa di coscienza collettiva per evitare decisioni imposte dall’alto, sottolineando l'importanza di coinvolgere le comunità locali nelle scelte che influenzano direttamente il loro futuro, promuovendo un processo decisionale più equo e condiviso.

Chiede una presa di coscienza, per non accettare passivamente decisioni importanti su temi regionali e nazionali che si riflettono direttamente sulle realtà locali. Luca Comiti, segretario generale della Cgil spezzina, sollecita la partecipazione compatta allo sciopero nazionale in programma venerdì. Lo sciopero indetto per venerdì vi porterà a Genova. Cosa si aspetta? "Una risposta forte, come quella che ha visto anche la nostra città partecipe nelle ultime iniziative. Sono in Cgil da 18 anni e siamo sempre scesi in piazza, ma una stagione così intensa come questa non la ricordo". Ci sarà una ragione? "E' indice di malessere, di un Paese che sta regredendo dal punto di vista economico e sociale senza risposte dalla politica".