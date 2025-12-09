Basta autotune! Elio esplode e accende il dibattito sulla musica italiana

Elio si schiera contro l’uso dell’autotune, scatenando un acceso dibattito sulla scena musicale italiana. La sua dichiarazione, definendo l’autotune un “alibi”, apre una riflessione sulla qualità e l’autenticità della musica attuale, sollevando questioni sul valore dell’arte e sulle nuove tendenze nel panorama musicale nazionale.

Una dichiarazione shock di Elio scuote l'industria musicale: è finita l'era dell'effetto facile? "L'autotune è un alibi". Con queste parole, Elio ha acceso la miccia. E il web è esploso. In un'intervista senza filtri, il frontman degli Elio e le Storie Tese ha lanciato una vera e propria bomba sul mondo della musica pop. Il bersaglio? L'autotune. Secondo lui, non è uno strumento creativo, ma una stampella per chi non sa cantare. Una scorciatoia mascherata da effetto. E non ha dubbi: «Lo ripeterò fino alla morte». Per Elio, è il simbolo di una deriva musicale dove la voce vera sparisce, sostituita da filtri che appiattiscono tutto.