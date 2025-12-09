Bassano Romano si trasforma in un villaggio natalizio
Domenica 21 dicembre via Leonardo Da Vinci di con l'evento dal titolo “La Pastorella e la magia del Natale”.Già dalla mattina la via si colora con attrazioni per bambini, come gonfiabili, truccabimbi e animali da cortile. Nel pomeriggio invece. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
La natura si sta riprendendo il palazzetto dello sport di Bassano Romano
Tragedia lungo i binari: ritrovato il corpo senza vita di Luigi, 48 anni. Il cadavere rinvenuto a Bassano Romano. Si tratto di un uomo di Formia
Furto di armi a Bassano Romano, condannato a 5 anni di carcere
Ci uniamo allegramente al calendario di festività natalizie organizzate dal Comune di Bassano Romano con il Coro Città Di Roma Il 13 dicembre 2025 alle ore 11:30, nello splendido Palazzo Giustiniani, il coro diretto da Mauro Marchetti presenta “O Magn - facebook.com Vai su Facebook
Arriva il saldo Imu: Palermo è la città meno cara d'Italia
Napoli, Manna esce allo scoperto: l’erede di Di Lorenzo gioca in Serie A rompipallone.it
Roma, stuprata a 20 anni da tre uomini stranieri all'uscita della metro B1 a Jonio: la denuncia della ... ilmessaggero.it
Montevarchi. Inaugurata la mostra su Gastone Brilli Peri lanazione.it
Flash mob +Europa: Ue reagisca a Trump, governo Meloni ambiguo lanazione.it
Prodi: “Governo diviso su politica estera, Meloni con Trump e Salvini con la Russia” lapresse.it
L’Honduras ha emesso un mandato d’arresto internazionale per Juan Orlando Hernández, graziato da Trump metropolitanmagazine
