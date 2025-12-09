Basket serie B OraSì niente drammi dopo Roma | Resta una prova di carattere
Una sconfitta che non cambia l’umore. L’OraSì non fa drammi dopo il ko in casa della capolista Virtus Roma, dove si è resa conto quanto sia difficile affrontare in trasferta le prime della classe. Con simile corazzate (i capitolini sono tra le migliori formazioni di tutta la B Nazionale) basta un errore per essere puniti ed è quasi impossibile che una sbavatura non arriva nell’arco dei quaranta minuti. Ravenna ha giocato con carattere restando avanti anche oltre la doppia cifra, ma al minimo calo Roma ha ripreso l’inerzia e chiuso i conti, con la difesa aggressiva e bloccando Dron. Niente di preoccupante dunque, anzi, l’OraSì ha confermato di essere in crescita e di arrivare pronto al doppio impegno casalingo con Piombino e Ferrara, gaea da non fallire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
News recenti che potrebbero piacerti
Sport - Basket, Serie A2: posticipo 16^ giornata Unieuro Forlì-Estra Pistoia - facebook.com Vai su Facebook
Patrick Hassan, giovane talento della Dolomiti Energia Trentino, protagonista sia nella #IBSANextGen che in #SerieA Unipol ? Riascolta l’episodio del "Banco del Basket" a lui dedicato sul canale Spotify di LBA bit.ly/BDBHassan #TuttoUnAltroSport Vai su X
| Serie B Interregionale - 11a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Siamo alla decima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... Scrive pianetabasket.com