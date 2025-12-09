Basket serie B OraSì niente drammi dopo Roma | Resta una prova di carattere

Una sconfitta che non cambia l’umore. L’OraSì non fa drammi dopo il ko in casa della capolista Virtus Roma, dove si è resa conto quanto sia difficile affrontare in trasferta le prime della classe. Con simile corazzate (i capitolini sono tra le migliori formazioni di tutta la B Nazionale) basta un errore per essere puniti ed è quasi impossibile che una sbavatura non arriva nell’arco dei quaranta minuti. Ravenna ha giocato con carattere restando avanti anche oltre la doppia cifra, ma al minimo calo Roma ha ripreso l’inerzia e chiuso i conti, con la difesa aggressiva e bloccando Dron. Niente di preoccupante dunque, anzi, l’OraSì ha confermato di essere in crescita e di arrivare pronto al doppio impegno casalingo con Piombino e Ferrara, gaea da non fallire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

