Basket Serie B Interregionale Perin | Mi sono sbloccato in una partita importante

E' stato il grande protagonista della vittoria della Mens Sana a Lucca, se non altro perché nei frangenti finali, le giocate della vittoria hanno portato la sua firma. Marco Perin (nella foto) (22 punti in totale) è stato 'el hombre del partido' al PalaTagliate: nello specifico, negli ultimi 100", ha messo a segno 9 punti con due triple, tre tiri liberi, due falli subiti e un recupero. Una partita da leader e trascinatore: le doti per cui era stato richiamato a Siena, confermate in una prestazione super proprio in casa della grande favorita per il campionato. "È stata la prima partita del campionato in cui ho aspettato che la partita venisse nelle mie mani – ha detto Perin -.