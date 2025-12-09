Basket | Jakimovski da urlo Trento sbanca Bourg-en-Bresse e firma il grande colpo in EuroCup

La Dolomiti Energia Trento apre con uno spettacolare successo il girone di ritorno di EuroCup 2025-2026, sorprendendo il Coesa JL a Bourg-en-Bresse con una vittoria per 73-91. La prestazione di Jakimovski e la solidità della squadra hanno permesso ai trentini di ottenere un risultato di grande prestigio in un match ricco di emozioni.

Colpo di proporzioni spettacolari della Dolomiti Energia Trento. Il girone di ritorno di EuroCup 2025-2026 comincia con una vittoria totalmente inattesa in quel di Bourg-en-Bresse: battuto il Coesa JL primo nel girone B per 73-91 dopo una partita dalle mille tinte. Si tratta della prima sconfitta casalinga continentale per i francesi. Con questo successo, gli uomini di Massimo Cancellieri vanno sul 5-5 e cercano così di districarsi in un discorso qualificazione che, a parte Lietkabelis e Panionios, appare ingarbugliato per tante. Serata super per Andrej Jakimovski, autore di 30 punti e 7 rimbalzi, con annessi 10 falli subiti per uno spaventoso 43 di valutazione. 🔗 Leggi su Oasport.it