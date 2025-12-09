Basket | Jakimovski da urlo Trento sbanca Bourg-en-Bresse e firma il grande colpo in EuroCup
Colpo di proporzioni spettacolari della Dolomiti Energia Trento. Il girone di ritorno di EuroCup 2025-2026 comincia con una vittoria totalmente inattesa in quel di Bourg-en-Bresse: battuto il Coesa JL primo nel girone B per 73-91 dopo una partita dalle mille tinte. Si tratta della prima sconfitta casalinga continentale per i francesi. Con questo successo, gli uomini di Massimo Cancellieri vanno sul 5-5 e cercano così di districarsi in un discorso qualificazione che, a parte Lietkabelis e Panionios, appare ingarbugliato per tante. Serata super per Andrej Jakimovski, autore di 30 punti e 7 rimbalzi, con annessi 10 falli subiti per uno spaventoso 43 di valutazione. 🔗 Leggi su Oasport.it
