Basket Il Vela finisce ko in casa Contraccolpo dovuto alle assenze

Il Vela Viareggio subisce una sconfitta in casa contro Bellaria Pontedera in una partita influenzata dalle numerose assenze. La squadra ha lottato fino alla fine, ma non è riuscita a evitare il ko, evidenziando le difficoltà legate alle assenze chiave. Di seguito i dettagli della partita e le performance dei giocatori.

Vela viareggio 79 bellaria pontedera 82 VELA VIAREGGIO: Nieri 2, Albizzi Al. 33, Ghiselli 6, Giannecchini 7, Albizzi An., Romani 5, Bertuccelli 4, Biagiotti 16, Lopes Siera 6, Bartelloni. All. Bonuccelli N. BELLARIA PONTEDERA: Ferrati 9, Falchi 15, Fogacci, Meucci 23, Scardigli 16, Lucchesi 3, Osas Moses 3, Mbengue 10, Martelli 3, Volpi, Salvini Bernedei. All. Maneuti. Arbitri: Nucci e D’Accico di Pistoia. Note: parziali 19-25; 30-45; 54-58; 79-82.Tiri liberi Viareggio: 1018; Pontedera: 1418. CAMAIORE – Dopo due sconfitte esterne per il Vela è arrivata la terza ma stavolta, ahimè, tra le proprie mura contro il Bellaria Pontedera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket Il Vela finisce ko in casa. Contraccolpo dovuto alle assenze

Basket. Il Vela vince e si salva. Con due turni d’anticipo - Vela Viareggio: Spilotro, Nieri, Spinelli 20, Albizzi 8, Ghiselli2, Giannecchini, Mori 2, Romani 3, Bertuccelli 14, Bo 10, Biagiotti, Lopes Siera 10. Riporta lanazione.it