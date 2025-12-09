Basket i migliori italiani della decima giornata di Serie A Diouf e Niang stellari per Bologna Alviti dà la vittoria a Varese

La decima giornata di Serie A si è conclusa con prestazioni straordinarie da parte dei giocatori italiani, tra cui Diouf e Niang per Bologna e Alviti che ha regalato la vittoria a Varese. Il match si è disputato durante il lungo ponte dell’Incoronata, offrendo spettacolo e emozioni nel massimo campionato nazionale di pallacanestro.

Si è disputato nel lungo ponte dell'Incoronata la decima giornata del massimo campionato italiano di basket. Un weekend dove spicca l'importante vittoria di Sassari in chiave salvezza, ma anche il successo in rimonta di Milano e quello di Trapani in piena emergenza sportiva e societaria. E nel fine settimana sono diversi gli italiani che si sono messi in mostra. Nella vittoria proprio di Sassari contro Trieste va evidenziata la prestazione di Riccardo Visconti, neo acquisto che ha chiuso la sua prima con la maglia sarda con 6 punti, 4 rimbalzi, ma soprattutto un +8 di plusminus. A Trieste, invece, non bastano i 10 punti e 6 rimbalzi di Francesco Candussi.

