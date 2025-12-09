Basket A2 | La Libertas si rinforza ingaggiato il playmaker Lorenzo Penna | la scheda
La Bi. Emme Service Libertas Livorno si rinforza. Il club amaranto infatti ha annunciato nel pomeriggio di martedì 9 dicembre l'ingaggio di Lorenzo Penna, playmaker di 1,81 metri per 82 chili, nato a Bentivoglio (Bologna) il 21 gennaio 1998. Penna è cresciuto sportivamente nella Polisportiva. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
Basket, serie A2 | Libertas, torpedone amaranto per l'esordio sul neutro di Brescia. Diana: "Cento ha qualità, ma ne abbiamo anche noi"
Basket, serie A2 | Libertas Livorno-Valtur Brindisi 67-62: pazza rimonta, amaranto in orbita
Libertas Livorno, multa di 1500 euro per il lancio di una bottiglia in campo. Bartocci: “Settimana triste, il basket sia divertimento”
Coach Piochi di Libertas Basket Lucca sul match con GEA Basketball Grosseto - facebook.com Vai su Facebook
Basket A2: la Libertas Livorno torna sul mercato. Ecco Penna, per rinforzare le rotazioni dei play guardia - La società del presidente Benvenuti annuncia l’ingaggio del 27enne originario del Bolognese che proviene da Verona. msn.com scrive
Di Canio prima di Inter Liverpool: «Salah ha chiuso. E il Liverpool ha questo difetto» internews24.com
Albano carrisi e famiglia nel bosco: un’offerta speciale del cantante jumptheshark.it
Tredicesime, 910 milioni di euro per il Natale bergamasco, +3,2% rispetto al 2024 ecodibergamo.it
Logistica, data center, hospitality e sostenibilità: i settori che hanno trainato il mercato immobiliare nel ... iltempo.it
Anticipazioni Uomini e Donne 9 dicembre: Flavio Ubirti pronto alla scelta, tra pochi giorni concluderà il suo ... iltempo.it
La crisi della RAM spiegata con le carte Pokémon dday.it