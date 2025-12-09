basicnet acquista woolrich sindacati verso mobilitazione contro il trasferimento a torino

Sindacati sul piede di guerra dopo la decisione di Woolrich Europe Spa, controllata dal gruppo BasicNet (che riunisce i marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sepago e Briko), di chiudere le sedi di Bologna e Milano e trasferire 139 dipendenti a Torino. A nulla sono valse dunque le rassicurazioni dell’azienda, che dopo l’acquisizione del marchio in una nota aveva detto: “Persone e Torino al centro della strategia. Investiamo sul brand in Italia e in Europa e tuteleremo tutti i dipendenti. Dialogo aperto con i sindacati per soluzioni condivise”, parlando non di “chiusura” ma di scelta strategica per rilanciare il marchio. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

