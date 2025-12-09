Basell rischio chiusura nel 2026 | Serve subito un investitore internazionale
La Cgil Brindisi avverte sul rischio di chiusura di Basell, importante impresa chimica locale, prevista per il 2026. L'organizzazione chiede con urgenza l'intervento di un investitore internazionale per garantire il futuro industriale dell'azienda e salvaguardare posti di lavoro e il settore nella regione.
BRINDISI - La Cgil Brindisi lancia un nuovo allarme sul futuro della chimica di base e, in particolare, su Basell, che potrebbe trovarsi senza prospettive industriali già nelle prime settimane del 2026. “Il rischio che Basell chiuda già nelle prime settimane del 2026 è concreto - afferma il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Grande Fratello, a rischio l'edizione Vip: si parla di una sospensione del reality fino a settembre - Secondo una recente indiscrezione, il GFVip potrebbe non tornare in tv per il 2026, ma si parlerebbe di una sospensione del reality fino a settembre 2026. Secondo comingsoon.it
Nzola salta la Juventus: stangata del Giudice Sportivo dopo il rosso rimediato per il fallaccio col Parma juventusnews24.com
Idroelettrico, tecnologia che guarda al futuro laverita.info
St. Polten Juventus Women 0-1 LIVE: Vangsgaard segna e poi prende la traversa juventusnews24.com
Investita da pirata della strada ‘pentito’, la donna è ancora in rianimazione ilrestodelcarlino.it
Giornalista norvegese: “La UE opera come la mafia” imolaoggi.it
Simbolotto, estrazione di oggi 9 dicembre 2025 | Lotto tpi.it