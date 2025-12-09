Basell rischio chiusura nel 2026 | Serve subito un investitore internazionale

La Cgil Brindisi avverte sul rischio di chiusura di Basell, importante impresa chimica locale, prevista per il 2026. L'organizzazione chiede con urgenza l'intervento di un investitore internazionale per garantire il futuro industriale dell'azienda e salvaguardare posti di lavoro e il settore nella regione.

BRINDISI - La Cgil Brindisi lancia un nuovo allarme sul futuro della chimica di base e, in particolare, su Basell, che potrebbe trovarsi senza prospettive industriali già nelle prime settimane del 2026. “Il rischio che Basell chiuda già nelle prime settimane del 2026 è concreto - afferma il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

