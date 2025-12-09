Barra | Orgogliosamente mastelliano Sono segretario provinciale di Ndc altre voci sono false

Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono orgogliosamente segretario provinciale a Napoli di Noi di Centro (lo ero già prima delle elezioni regionali e dell’elezione al Consiglio, del resto), formazione di cui è leader Clemente Mastella, al quale sono legato oltre che dalla contiguità politica anche da una vicinanza amicale e affettiva che dura da decenni. Voci e tentativi di sottolineare appartenenze diverse sono maldestre e soprattutto false”, lo sottolinea il consigliere regionale NdC Giuseppe Barra. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

