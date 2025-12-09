Barra | Orgogliosamente mastelliano Sono segretario provinciale di Ndc altre voci sono false
Tempo di lettura: < 1 minuto “Sono orgogliosamente segretario provinciale a Napoli di Noi di Centro (lo ero già prima delle elezioni regionali e dell’elezione al Consiglio, del resto), formazione di cui è leader Clemente Mastella, al quale sono legato oltre che dalla contiguità politica anche da una vicinanza amicale e affettiva che dura da decenni. Voci e tentativi di sottolineare appartenenze diverse sono maldestre e soprattutto false”, lo sottolinea il consigliere regionale NdC Giuseppe Barra. L'articolo proviene da Anteprima24. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
DIOCESI DI SALERNO: PRESENTA AL PAPA LA CROCE DEL GIUBILEO DEI MINISTRANTI Durante un’udienza giubilare in piazza San Pietro, il Santo Padre Leone XIV ha salutato i ministranti della diocesi. In quell’occasione don Davide Barra, Vicario dell - facebook.com Vai su Facebook
Evade dai domiciliari e aggredisce la compagna: 39enne arrestato a Catania dayitalianews.com
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it
Milan-Como di Serie A a Perth? Si va verso il no! Strada in salita: ecco perché pianetamilan.it
Al Bano offre una casa alla “famiglia nel bosco”: “Io e Romina facemmo la stessa scelta” perizona.it
Famiglia nel bosco, Al Bano scende in campo: "Anch'io vivevo così". La sua offerta clamorosa milleunadonna.it
Zelensky dal Papa, poi da Meloni. L’Europa con Kiev tv2000.it
Cassano: «Conte oggi è top 5 al mondo. Il lavoro che sta facendo con mille difficoltà, è da premio Oscar» ilnapolista.it
The boys 5 ultima stagione su prime video dall8 aprile 2026 jumptheshark.it