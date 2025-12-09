Baronissi accende il Natale | inaugurato il programma Vivi Baronissi – Natale 2025 2026
Tempo di lettura: 4 minuti Con una grande partecipazione di cittadini e famiglie, Baronissi ha inaugurato sabato l’edizione 20252026 di “Vivi Baronissi – Natale”, il cartellone di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. L’accensione delle luci in Villa Comunale ha dato il via a un mese ricchissimo di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età: bambini, ragazzi, adulti, anziani e intere famiglie che potranno vivere un periodo di festa diffuso, vibrante e profondamente comunitario. Subito dopo il taglio del nastro delle luminarie, la Villa Comunale si è trasformata in un luogo magico: animazioni, laboratori creativi e prime attività dedicate ai più piccoli hanno aperto ufficialmente il percorso natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Da oggi parte ufficialmente il Natale a Baronissi! La magia si accende adesso: luci, colori, musica e sorrisi iniziano a riempire la nostra città. Da questo momento in poi… saranno giorni pieni di eventi, emozioni e meraviglia! Ogni angolo di Baroniss - facebook.com Vai su Facebook
Pagelle Torino-Milan, i voti di Tuttosport: Ricci ritrova il Toro e convince. Rabiot sorprende Israel sololaroma.it
Lukaku, primo sorriso: si è allenato (a parte). "Ci vediamo presto" gazzetta.it
Milan-Como in Australia rischia di saltare: “Condizioni troppo stringenti” ilfattoquotidiano.it
I robot italiani sfidano i colossi mondiali: Generative Bionics raccoglie 70 milioni di euro repubblica.it
Lukaku è tornato: il centravanti del Napoli ritorna in gruppo e ora Antonio Conte ha un jolly! Il punto calcionews24.com
Norton-Cuffy Juventus, quel club di Serie A ora fa sul serio: scout ieri al BluEnergy Stadium per visionarlo ... juventusnews24.com