Baronissi accende il Natale | inaugurato il programma Vivi Baronissi – Natale 2025 2026

Tempo di lettura: 4 minuti Con una grande partecipazione di cittadini e famiglie, Baronissi ha inaugurato sabato l’edizione 20252026 di “Vivi Baronissi – Natale”, il cartellone di eventi che accompagnerà la città fino al 6 gennaio. L’accensione delle luci in Villa Comunale ha dato il via a un mese ricchissimo di iniziative pensate per coinvolgere tutte le età: bambini, ragazzi, adulti, anziani e intere famiglie che potranno vivere un periodo di festa diffuso, vibrante e profondamente comunitario. Subito dopo il taglio del nastro delle luminarie, la Villa Comunale si è trasformata in un luogo magico: animazioni, laboratori creativi e prime attività dedicate ai più piccoli hanno aperto ufficialmente il percorso natalizio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

