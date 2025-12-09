Bari | fondazione antiusura premio Alberto D’Urso Oggi

La Fondazione Antiusura “San Nicola e Santi Medici” ETS, in collaborazione con l’Università di Bari, presenta il Premio Don Alberto D’Urso e il seminario “Oltre il debito: la ricostruzione possibile”. Un’iniziativa che rafforza la rete di protezione contro l’usura, promuovendo ricerca, solidarietà e prevenzione in questa importante area sociale.

Premio Don Alberto D'Urso e seminario "Oltre il debito: la ricostruzione possibile"  Una rete di protezione contro l'usura La Fondazione Antiusura "San Nicola e Santi Medici" ETS, in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, è lieta di annunciare che anche quest'anno sarà conferito il  Premio Don Alberto D'Urso, insieme alla borsa di studio e ricerca dedicata a Mons. Alberto D'Urso. Il riconoscimento celebra la figura del sacerdote che ha segnato la storia del la lotta all'usura e della promozione della giustizia sociale, fondando la stessa Fondazione Antiusura di Bari "San Nicola e Santi Medici".

