Bari arcana | il diavolo sulla spalla
Bari Arcana invita a scoprire gli aspetti più misteriosi di Bari Vecchia, esplorando simboli, storie e leggende nascoste tra le sue vie. Sabato 13 alle 17.30, un percorso immersivo svelerà il lato più enigmatico della città, tra ombre antiche e racconti affascinanti, offrendo un'esperienza unica tra mistero e storia.
Sabato 13 – ore 17.30 Bari Arcana: il Diavolo sulla SpallaUn percorso immerso nel lato più enigmatico di Bari Vecchia, dove la notte amplifica simboli, racconti e ombre antiche. Cammineremo tra archi medievali, vicoli silenziosi e piazzette nascoste, seguendo le tracce di leggende che da secoli. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Bari arcana: il diavolo sulla spalla
