Barcellona–Eintracht Francoforte | il ritorno della Champions al Camp Nou

La Champions League torna al Camp Nou dopo più di tre anni e il Barcellona vuole riprendersi immediatamente dopo la pesante sconfitta subita nell'ultimo turno europeo. La squadra di Hansi Flick affronta l'Eintracht Francoforte in una sfida che può pesare enormemente sulla classifica della fase a lega e sulle possibilità di accesso diretto alla fase a eliminazione. Il momento del Barcellona. In Europa i catalani non stanno brillando: nelle ultime quattro gare è arrivata una sola vittoria, mentre il resto del cammino è stato segnato da pareggi e sconfitte che hanno rallentato la corsa. Il pesante ko in casa del Chelsea ha riportato l'attenzione su alcuni limiti difensivi e sulla necessità di maggiore continuità nei momenti decisivi.

Barcellona-Eintracht Francoforte (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Catalani a valanga sui tedeschi?

Risultati Champions League LIVE: Galatasaray e Eintracht stappano la serata, avanti lo Sporting e il Barcellona, Haaland sblocca Manchester City-Napoli

Risultati Champions League LIVE: Galatasaray e Eintracht stappano la serata, avanti lo Sporting e il Barcellona, Haaland e Doku decidono Manchester City-Napoli

