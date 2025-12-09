Barberino di Mugello morto nell’esplosione della casa | era sotto sfratto Trovate altre due bombole
Sono state trovate altre due bombole di gas integre oltre a quella che ha provocato l'esplosione nell'appartamento in cui è morto Pierantonio Cianti, a Barberino del Mugello (Firenze), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2025
Autostrada A1: chiusura notturna tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello
Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale
Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale
In #A1 coda di 2 km per incidente tra Firenze Scandicci e Barberino di Mugello verso BO #viabiliTOS Vai su X
Dramma a Barberino di Mugello. Nella notte di domenica si è verificata un’esplosione in un appartamento poi andato a fuoco. Lo stabile si trova al primo piano di un edificio dove viveva un uomo sotto sfratto: un pensionato di 71 anni, Pierantonio Cianti, è mort - facebook.com Vai su Facebook
Esplosione e incendio in una palazzina a Barberino di Mugello: morto un pensionato - La tragedia è avvenuta alle prime ore dell'alba di oggi, 8 dicembre, in via Garibaldi
