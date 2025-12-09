Barberino di Mugello morto nell’esplosione della casa | era sotto sfratto Trovate altre due bombole

Sono state trovate altre due bombole di gas integre oltre a quella che ha provocato l'esplosione nell'appartamento in cui è morto Pierantonio Cianti, a Barberino del Mugello (Firenze), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

