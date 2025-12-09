Barberino di Mugello morto nell’esplosione della casa | era sotto sfratto Trovate altre due bombole

Firenzepost.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono state trovate altre due bombole di gas integre oltre a quella che ha provocato l'esplosione nell'appartamento in cui è morto Pierantonio Cianti, a Barberino del Mugello (Firenze), la notte tra il 7 e l'8 dicembre 2025 L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

barberino di mugello morto nell8217esplosione della casa era sotto sfratto trovate altre due bombole

© Firenzepost.it - Barberino di Mugello, morto nell’esplosione della casa: era sotto sfratto. Trovate altre due bombole

Autostrada A1: chiusura notturna tratto Calenzano Sesto Fiorentino-Barberino di Mugello

Cervo incastrato a Barberino di Mugello, chiusa l'autostrada A1: così gli agenti hanno salvato l'animale

Barberino del Mugello, cervo ferito e “intrappolato” in A1: salvato dalla Polizia stradale

barberino mugello morto nell8217esplosioneEsplosione e incendio in una palazzina a Barberino di Mugello: morto un pensionato -  La tragedia è avvenuta alle prime ore dell’alba di oggi, 8 dicembre, in via Garibaldi ... Si legge su lanazione.it