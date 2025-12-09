Barbara D’Urso salta una ipotetica iniziativa emergono dettagli
Barbara D’Urso arriverà a La7 con un nuovo programma? Sfumata l’idea, ecco cosa è emerso nelle ultime ore, spuntano dettagli. C’è un tipo di luce che non abbaglia e non scompare: resta in sospensione, come la polvere d’oro quando il sipario si chiude piano. Barbara D’Urso oggi vive esattamente lì, in quella zona di passaggio dove la televisione smette di essere cronaca quotidiana e diventa leggenda personale. Non è un’assenza, è una dissolvenza lunga. Per anni è stata sineddoche del pomeriggio: un volto che teneva insieme lacrime e lustrini, confessioni e campanelli emotivi, un teatro popolare dove ogni storia aveva diritto di parola. 🔗 Leggi su 361magazine.com
BARBARA D’URSO: SU DI ME HANNO SCRITTO DI TUTTO. ORA FINALMENTE LA VERITÀ (VIDEO)
MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET
MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET
“Ballare così è orribile, tira tutto, fa male”. Barbara D’Urso non si è fermata nemmeno con un tutore, ma una frase sul ticket ha acceso la reazione di Selvaggia Lucarelli. Dietro il confronto in diretta, c’è un dolore che Barbara non aveva mai raccontato: https://fa - facebook.com Vai su Facebook
Barbara D’Urso ride davanti al 6 di Selvaggia Lucarelli L’unica reazione ammissibile davanti a un voto del genere #BallandoConLeStelle Vai su X
Amici, ex amato allievo rivela: "Il mio brano escluso dal Festival di Sanremo. Sarò sempre grato a Maria De ... comingsoon.it
Steam aggiunge il popolare gioco di ruolo del 2012 gratuitamente jumptheshark.it
Spalletti: «I miei giocatori mi fanno stare sull’ottovolante, a Yildiz dico le stesse cose che dicevo a Kvara» ilnapolista.it
Amici 25, Riccardo Stimolo chiede scusa: “Mi dispiace per le persone che si sono sentite ferite” | Video ... superguidatv.it
Lukaku lavora col pallone, rientro sempre più vicino forzazzurri.net
Disponibili i nuovi episodi della serie dove il focus ora è sulle convivenze e i preparativi alle nozze. Sarà ... iodonna.it