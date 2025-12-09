Barbara D’Urso arriverà a La7 con un nuovo programma? Sfumata l’idea, ecco cosa è emerso nelle ultime ore, spuntano dettagli. C’è un tipo di luce che non abbaglia e non scompare: resta in sospensione, come la polvere d’oro quando il sipario si chiude piano. Barbara D’Urso oggi vive esattamente lì, in quella zona di passaggio dove la televisione smette di essere cronaca quotidiana e diventa leggenda personale. Non è un’assenza, è una dissolvenza lunga. Per anni è stata sineddoche del pomeriggio: un volto che teneva insieme lacrime e lustrini, confessioni e campanelli emotivi, un teatro popolare dove ogni storia aveva diritto di parola. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Barbara D’Urso salta una ipotetica iniziativa, emergono dettagli