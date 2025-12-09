Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Pare che Urbano Cairo era pronto ad affidare parte del palinsesto di La7 a Barbara d'Urso, ma poi la trattiva non è andata in porto. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

barbara d8217urso e il progetto saltato su la7

© Ildifforme.it - Barbara d’Urso e il progetto saltato su La7

BARBARA D’URSO: SU DI ME HANNO SCRITTO DI TUTTO. ORA FINALMENTE LA VERITÀ (VIDEO)

MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET

MILLY CARLUCCI PARLA DEL CACHET DI BARBARA D’URSO E DEI VOLTI RAI OSPITI A MEDIASET