Barba Radici in Comune Avs sul nuovo centro per l' impiego | 2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più

Ilpescara.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dubbi e critiche dalla consigliera comunale d'opposizione Simona Barba, di Avs Radici in Comune in merito al progetto del nuovo centro per l'impiego comunale, finanziato dalla Regione Abruzzo per la sede in piazza Garibaldi per due milioni di euro."I numeri svelano il paradosso: si passa da 680 a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

