Barba Radici in Comune Avs sul nuovo centro per l' impiego | 2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più
Dubbi e critiche dalla consigliera comunale d'opposizione Simona Barba, di Avs Radici in Comune in merito al progetto del nuovo centro per l'impiego comunale, finanziato dalla Regione Abruzzo per la sede in piazza Garibaldi per due milioni di euro."I numeri svelano il paradosso: si passa da 680 a. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
Barba (Avs Radici in Comune): "Quadro sempre più grave. I pini di via Italica tagliati per il cantiere"
Barba (Avs-Radici in Comune) sul nuovo conservatorio: "Nessun progetto esecutivo a 5 anni dal finanziamento"
Barba (Avs-Radici in Comune): "Poche cure e fatte male sui pini con la cocciniglia, amministrazione responsabile"
LA POLEMICA Barba (Radici in Comune Avs) replica a D'Alonzo sulla gestione del verde: "Nessuna omissione, risposte puntuali" Il link ? - facebook.com Vai su Facebook
Barba (Radici in Comune Avs) sul nuovo centro per l'impiego: "2 milioni di euro per 60 metri quadrati in più" - La consigliera comunale di minoranza Simona Barba interviene in merito al finanziamento della Regione Abruzzo per il Comune di Pescara per la nuova sede del centro per l'impiego in piazza Garibaldi ... Come scrive ilpescara.it
Kate Winslet fa un'amara riflessione sulla percezione della bellezza e dice che le giovani donne non sanno ... amica.it
Fuga al caldo per Irina Shayk: le foto in costume sono bollenti lookdavip.tgcom24.it
Droni, palloni e minacce nucleari. La pressione ibrida del Cremlino sull’Europa formiche.net
Costa «piange» per le minacce Usa. E il Pd invoca un gran corteo pro Ue laverita.info
Dossier Libera: Italia sotto mazzetta tv2000.it
Juventus, perché la sfida con il Pafos diventa fondamentale stilejuventus.com