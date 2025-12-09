Bao Publishing presenta Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio di Luke Pearson

Nerdpool.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Hilda si diverte tantissimo a giocare nei boschi con la sua nuova amica, Burku la gigantessa. L’unica cosa che potrebbe rendere tutto ancora più bello sarebbe un po’ di neve. Una nuova avventura dell’irresistibile bambina dai capelli blu creata da Luke Pearson, amatissima anche per la serie Netflix, che ricorda il vero valore dell’amicizia e di non fermarsi mai alle apparenze. Quando l’Uomo Ghiaccio si sveglia presto, vuol dire nevicata in anticipo! BAO Publishing  è lieta di annunciare l’uscita di  Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie  Hilda  di  Luke Pearson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

bao publishing presenta hilda e twig 8211 il risveglio dell8217uomo ghiaccio di luke pearson

© Nerdpool.it - Bao Publishing presenta “Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio” di Luke Pearson

News recenti che potrebbero piacerti

bao publishing presenta hildaBao publishing presenta: Spectators - Il team creativo che vent’anni fa realizzarono insieme il memorabile L’orgoglio di Bagh ... Riporta lospaziobianco.it

Cerca Video su questo argomento: Bao Publishing Presenta Hilda