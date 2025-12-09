Bao Publishing presenta Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio di Luke Pearson
Hilda si diverte tantissimo a giocare nei boschi con la sua nuova amica, Burku la gigantessa. L’unica cosa che potrebbe rendere tutto ancora più bello sarebbe un po’ di neve. Una nuova avventura dell’irresistibile bambina dai capelli blu creata da Luke Pearson, amatissima anche per la serie Netflix, che ricorda il vero valore dell’amicizia e di non fermarsi mai alle apparenze. Quando l’Uomo Ghiaccio si sveglia presto, vuol dire nevicata in anticipo! BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
News recenti che potrebbero piacerti
On Wednesday, we had the honour of hosting the book presentation of the renowned publishing house @taschen in our Franz Joseph Hall at Palais Dorotheum - featuring their latest title, ‘Costume Jewelry’. Photo credits: @eSel #dorotheum #taschen #jewell - facebook.com Vai su Facebook
Bao publishing presenta: Spectators #Notizie #BaoPublishing #BrianK.Vaughan #NikoHenrichon lospaziobianco.it/bao-publishing… Vai su X
Bao publishing presenta: Spectators - Il team creativo che vent’anni fa realizzarono insieme il memorabile L’orgoglio di Bagh ... Riporta lospaziobianco.it