Bao Publishing presenta Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio di Luke Pearson

Hilda si diverte tantissimo a giocare nei boschi con la sua nuova amica, Burku la gigantessa. L’unica cosa che potrebbe rendere tutto ancora più bello sarebbe un po’ di neve. Una nuova avventura dell’irresistibile bambina dai capelli blu creata da Luke Pearson, amatissima anche per la serie Netflix, che ricorda il vero valore dell’amicizia e di non fermarsi mai alle apparenze. Quando l’Uomo Ghiaccio si sveglia presto, vuol dire nevicata in anticipo! BAO Publishing è lieta di annunciare l’uscita di Hilda e Twig – Il risveglio dell’uomo ghiaccio, il nuovo volume della serie Hilda di Luke Pearson. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

