Bandiera europea strappata davanti alla stazione l' appello | Bisogna prendersene cura
Passando per piazza Vittorio Veneto, ciò che dovrebbe rappresentare un orgoglioso biglietto da visita della città si trasforma invece in un simbolo di incuria, la bandiera dell’Unione Europea, abbandonata al degrado e dimenticata. Questo non è soltanto un dettaglio trascurato, ma il riflesso di. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Abiuro la bandiera dell'Unione Europea: inutile, corrotta, complice di genocidio; e da sinistra ammetto che persino Trump ha ragione
L’Ucraina, scudo dell’Europa sotto la bandiera delle 12 stelle L’8 dicembre 1955 il Consiglio d’Europa adottò la bandiera europea: un cerchio di 12 stelle dorate su sfondo blu. Le stelle non rappresentano il numero degli Stati membri, ma l’idea di unità, armoni - facebook.com Vai su Facebook
Questa è la mia bandiera. Fiera di essere cittadina europea. United we stand contro questa genia di irresponsabili individualisti fedeli ad un unico credo: il business e la forza. Bene, la forza siamo noi,450 mln europei, contro i 340 mln dì americani. Vai su X
Bandiera europea alle fiamme davanti al ministero dell'Università: l'allarme rosso degli studenti - Bandiera europea alle fiamme davanti al ministero dell'Università: l'allarme rosso degli studenti Tra le bandiere della Palestina, i collettivi rossi di università e scuole hanno dato alle fiamme una ... Segnala ilgiornale.it
