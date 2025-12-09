Bandiera europea rovinata davanti alla stazione l' appello | Bisogna prendersene cura

Passando per piazza Vittorio Veneto, ciò che dovrebbe rappresentare un orgoglioso biglietto da visita della città si trasforma invece in un simbolo di incuria, la bandiera dell'Unione Europea, abbandonata al degrado e dimenticata. Questo non è soltanto un dettaglio trascurato, ma il riflesso di.

Abiuro la bandiera dell'Unione Europea: inutile, corrotta, complice di genocidio; e da sinistra ammetto che persino Trump ha ragione

Bandiera europea strappata davanti alla stazione, l'appello: "Bisogna prendersene cura"

L'Ucraina, scudo dell'Europa sotto la bandiera delle 12 stelle L'8 dicembre 1955 il Consiglio d'Europa adottò la bandiera europea: un cerchio di 12 stelle dorate su sfondo blu. Le stelle non rappresentano il numero degli Stati membri, ma l'idea di unità, armoni

Questa è la mia bandiera. Fiera di essere cittadina europea. United we stand contro questa genia di irresponsabili individualisti fedeli ad un unico credo: il business e la forza. Bene, la forza siamo noi,450 mln europei, contro i 340 mln dì americani.

Sciopero studenti: bruciata la bandiera europea davanti al ministero dell'istruzione - Studenti e precari sotto il ministero guidato da Valditara, si sono riuniti contro i tagli della scuola e contro il ...