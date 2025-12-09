Bandiera della Palestina su albero di Natale | minacce social al comune di Vicchio La solidarietà del Pd
Il comune di Vicchio ha suscitato reazioni contrastanti dopo aver esposto la bandiera della Palestina sull'albero di Natale, ricevendo minacce e aggressioni verbali sui social. Il Partito Democratico della Toscana ha espresso solidarietà all'amministrazione comunale, condannando le minacce e sostenendo il rispetto delle scelte simboliche in un momento di tensione sociale.
"Il Partito democratico della Toscana esprime piena solidarietà all'amministrazione comunale di Vicchio, bersaglio in queste ore di minacce e aggressioni verbali sui social a seguito della scelta di esporre la bandiera della Palestina sull'albero di Natale" L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
