Bandeandré e i Miscellanea Beat portano sul palco De André ed elettronica
Il Mama's Club di Ravenna torna con un weekend di musica dal vivo, mescolando tradizione e innovazione. Bandeandré e i Miscellanea Beat propongono un evento unico che unisce l'omaggio a Fabrizio De André con sonorità elettroniche, offrendo un’esperienza musicale coinvolgente e originale per gli appassionati.
Il Mama's Club torna a scaldare le serate ravennati con un nuovo weekend di musica dal vivo, tra omaggi d’autore e sonorità contemporanee. Venerdì 12 dicembreBandeandré “.l’amore sacro e l’amor profano”dalla Buona Novella a Bocca di RosaGianluigi Tartaull: voce e chitarra; Nazzarena Galassi. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
