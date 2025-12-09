Banda dei trattori sotto scacco quattro albanesi in carcere Rubati ben 45 mezzi

Nella notte del 4 dicembre, i Carabinieri di Modena hanno arrestato quattro cittadini albanesi nell’ambito di un’operazione contro la banda dei trattori, responsabile del furto di 45 mezzi agricoli. L’intervento si inserisce in un’indagine della Procura, che mira a smantellare un'organizzazione criminale specializzata in furti di veicoli.

Banda straniera sotto scacco. Nella serata del 4 dicembre i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Modena hanno eseguito un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di quattro cittadini di origine albanese. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

