Band islandese di successo torna a conquistare il mondo
Estate 2026 a Pompei: ritorni e appuntamenti unici nel segno della musica. La stagione estiva del 2026 si preannuncia come uno degli eventi più attesi nel panorama musicale, grazie al ritorno di artisti di fama internazionale e a due serate che promettono di catturare l’attenzione di appassionati e visitatori. La cornice suggestiva dell’anfiteatro di Pompei si prepara ad accogliere format unici, capaci di unire atmosfere storiche e sonorità innovative. Di seguito, un approfondimento sui principali eventi previsti e sui protagonisti che animeranno la scena musicale durante questa estate memorabile. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
La band islandese #OfMonstersandMen torna live in Italia per 3 incredibili date a giugno 2026! 24 giugno 2026 | Pompei, Anfiteatro degli Scavi di Pompei 25 giugno 2026 | Bologna, Sequoie Music Park 26 giugno 2026 | Gardone Riviera, Anfiteatro d Vai su X
Ásgeir, il talento islandese, sta tornando con 'Julia', il nuovo album in arrivo il 13 febbraio @https://asgeir.lnk.to/julia One Little Independent Records - facebook.com Vai su Facebook
