Banconote false | denunciato un 30enne

Durante un controllo nel Maceratese, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 30 anni e denunciato un'altra persona. L'intervento ha svelato un tentativo di cambiare una banconota falsa da 50 euro, evidenziando l'attività di contrasto alla circolazione di monete false nella zona.

Controlli dei carabinieri nel Maceratese, il bilancio è di un arresto e di una denuncia. Nei guai un uomo che aveva cercato di cambiare una banconota da 50 euro falsa. Numerosi gli automobilisti fermati lungo le strade più trafficate: quattro patenti ritirate. Giornata di controlli straordinari sabato, quando la Compagnia dei carabinieri di Macerata ha svolto un servizio a largo raggio con i cani antidroga arrivati da Pesaro, volto alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione al contrasto dello spaccio di droga. Nel corso dell’operazione sono stati predisposti diversi posti di controllo, finalizzati a intercettare comportamenti pericolosi e irregolarità alla guida. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it