Bancarelle e pista di ghiaccio La festa illumina il centro | Città viva servono momenti così

Il centro città si anima con bancarelle e una pista di ghiaccio, portando atmosfera festiva e convivialità. Le festività sono iniziate con entusiasmo, dimostrando che l'organizzazione di eventi attira la partecipazione della comunità. La pista di pattinaggio e le luminarie contribuiscono a rendere l'ambiente accogliente e vivace, sottolineando l'importanza di momenti di aggregazione durante le festività.

"Le festività sono partite bene, se si organizza qualcosa la gente risponde. La pista di pattinaggio funziona e la location che è stata scelta a mio avviso è ottima". Giuseppe Romano e Paolo Perini, presidenti, rispettivamente, dell'associazione commercianti del centro storico e dell'associazione commercianti Macerata, fotografano l'esordio delle luminarie di Natale, l'inizio delle festività e le presenze in città per il ponte dell'Immacolata. Romano afferma che "a Macerata ci sono anche persone dal circondario, con le luci e la pista di pattinaggio sul ghiaccio ci sono ottimi riscontri. Durante la settimana c'è più calma, poi il Barattolo dà colore e, sabato prossimo, 'I sapori de 'na orda' porterà molti curiosi, anche grazie alle Pro loco.

