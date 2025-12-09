Banca Progetto lo scandalo bancario che tocca il fondo Oaktree mai entrato negli atti della vendita di San Siro
L'inchiesta su Banca Progetto, coinvolgendo il fondo statunitense Oaktree Capital Management, si approfondisce con nuove perquisizioni. Le indagini, che riguardano i finanziamenti a società di calcio come Ancona, Ternana e Triestina, hanno portato a un'operazione giudiziaria significativa il 4 dicembre, nel contesto di un caso che si intreccia con questioni finanziarie e legali ancora in evoluzione.
L’ultimo colpo di coda giudiziario dell’inchiesta su Banca Progetto, di proprietà fino ad almeno al 4 settembre 2024 (ma la data è sub Iudice ) del fondo Usa, Oaktree Capital Management, è arrivato il 4 dicembre scorso, quando la Procura di Roma ha ordinato 52 perquisizioni ad altrettanti indagati, tra persone fisiche e giuridiche, in relazione ai finanziamenti ottenuti da alcune società di calcio, tra cui Ancona, Ternana e Triestina. Soldi anche a imprese in odore di ‘Ndrangheta. I pm romani si sono così affiancati a quelli di Monza e Milano nell’indagine sulla banca accusata di aver prestato soldi – garantiti dallo Stato, grazie al beneplacito di Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, l’istituto pubblico che certifica la solidità delle operazioni – a decine di piccole imprese, che però, per le procure, non avevano i requisiti per ottenerli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Banca Progetto, il salvataggio da 400 milioni e i sospetti di un'associazione per delinquere
L’indagine su Banca Progetto e quei 2 milioni a Santanchè Nel 2020 per evitare il crac una srl della ministra ha ottenuto un prestito dall’istituto sotto inchiesta. I pm stanno ricostruendo il “sistema” di BP. Intanto nel filone principale è indagato l’ex ad Fiorentino - facebook.com Vai su Facebook
Banca Progetto, nel mirino della Procura di Roma prestiti sospetti per 80 milioni di euro con garanzia statale. Al centro anche società legate al mondo del calcio Vai su X
Banca Progetto, nel mirino prestiti sospetti per 80 milioni con garanzia statale - Secondo gli inquirenti, si era strutturato un meccanismo capace di trasformare i prestiti in uno strumento per «remunerare» consulenti, intermediari e dirigenti. Si legge su calcioefinanza.it
