Banca Progetto lo scandalo bancario che tocca il fondo Oaktree mai entrato negli atti della vendita di San Siro

Lanotiziagiornale.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'inchiesta su Banca Progetto, coinvolgendo il fondo statunitense Oaktree Capital Management, si approfondisce con nuove perquisizioni. Le indagini, che riguardano i finanziamenti a società di calcio come Ancona, Ternana e Triestina, hanno portato a un'operazione giudiziaria significativa il 4 dicembre, nel contesto di un caso che si intreccia con questioni finanziarie e legali ancora in evoluzione.

L’ultimo colpo di coda giudiziario dell’inchiesta su Banca Progetto, di proprietà fino ad almeno al 4 settembre 2024 (ma la data è sub Iudice ) del fondo Usa, Oaktree Capital Management, è arrivato il 4 dicembre scorso, quando la Procura di Roma ha ordinato 52 perquisizioni ad altrettanti indagati, tra persone fisiche e giuridiche, in relazione ai finanziamenti ottenuti da alcune società di calcio, tra cui  Ancona,  Ternana  e  Triestina. Soldi anche a imprese in odore di ‘Ndrangheta. I pm romani si sono così affiancati a quelli di Monza e Milano nell’indagine sulla banca accusata di aver prestato soldi – garantiti dallo Stato, grazie al beneplacito di  Banca del Mezzogiorno-Medio Credito Centrale, l’istituto pubblico che certifica la solidità delle operazioni – a decine di piccole imprese, che però, per le procure, non avevano i requisiti per ottenerli. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

banca progetto lo scandalo bancario che tocca il fondo oaktree mai entrato negli atti della vendita di san siro

© Lanotiziagiornale.it - Banca Progetto, lo scandalo bancario (che tocca il fondo Oaktree) mai entrato negli atti della vendita di San Siro

Banca Progetto, il salvataggio da 400 milioni e i sospetti di un'associazione per delinquere

Educazione finanziaria, “Tutti per uno, economia per tutti!”: il progetto di Banca d’Italia per i docenti

Nuova sede per il Mumec: sollecitato il progetto per il trasferimento del museo nell’edificio dell’ex Banca d’Italia”

Banca Progetto, nel mirino prestiti sospetti per 80 milioni con garanzia statale - Secondo gli inquirenti, si era strutturato un meccanismo capace di trasformare i prestiti in uno strumento per «remunerare» consulenti, intermediari e dirigenti. Si legge su calcioefinanza.it