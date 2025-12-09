Bambina morta sull’A5 l’auto dove viaggiava è stata tamponata

Lettera43.it | 9 dic 2025

Le verifiche della procura di Ivrea sull’incidente avvenuto sabato 6 dicembre lungo l’A5, all’altezza di Volpiano, stanno chiarendo la dinamica dell’incidente in cui una bambina di meno di tre mesi ha perso la vita dopo essere stata proiettata sull’asfalto. Secondo quanto emerso, l’auto diretta verso Aosta su cui viaggiava con la madre non avrebbe sbandato da sola, ma sarebbe stata colpita da un furgone, il cui conducente, dopo un primo arresto, si sarebbe poi allontanato. A complicare ulteriormente il quadro c’è un’altra vettura, non ancora identificata, che avrebbe travolto la piccola mentre si trovava sulla carreggiata. 🔗 Leggi su Lettera43.it

