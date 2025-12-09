Balotelli svela | Prima della finale col Bayern Mourinho mi aveva provato nel tridente titolare Poi cambiò idea ma…
Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Mario Balotelli, svela un retroscena legato alla finale di Champions League vinta contro il Bayern Monaco. Mario Balotelli torna a parlare e svela un clamoroso retroscena tattico legato alla storica finale di Champions League del 2010. Intervistato da Prime Video, l’ex attaccante dell’ Inter ha confessato che José Mourinho, l’architetto del Triplete, aveva provato concretamente nei giorni precedenti alla sfida di Madrid un assetto ultra-offensivo che prevedeva la sua presenza dal primo minuto accanto ai campioni Samuel Eto’o e Diego Milito. Lo “Special One” cambiò idea solo a ridosso del match contro il Bayern Monaco, lasciando l’attaccante deluso e convinto che avrebbe segnato, pur riconoscendo l’importanza della vittoria finale dei nerazzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com
