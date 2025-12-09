Balotelli | Sogno ancora il Mondiale Mourinho non mi fece giocare la finale…

Balotelli. Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di uscire di scena in silenzio. L’attaccante bresciano, attualmente svincolato, continua ad allenarsi per farsi trovare pronto e non nasconde l’obiettivo: tornare a giocare in Serie A. Per mantenere la condizione fisica lavora con il Carpenedolo, club di Eccellenza, ma la testa è ancora proiettata verso il grande calcio. “ Mi alleno e aspetto “, ha spiegato Super Mario, chiarendo di essere in attesa di una chiamata dall’Italia. In mancanza di opportunità, Balotelli è pronto a valutare anche piste estere, senza però rinunciare alle proprie convinzioni: si fermerà solo quando lo deciderà lui. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it