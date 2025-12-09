Balotelli | Sogno ancora il Mondiale Mourinho non mi fece giocare la finale…
Balotelli. Mario Balotelli non ha alcuna intenzione di uscire di scena in silenzio. L’attaccante bresciano, attualmente svincolato, continua ad allenarsi per farsi trovare pronto e non nasconde l’obiettivo: tornare a giocare in Serie A. Per mantenere la condizione fisica lavora con il Carpenedolo, club di Eccellenza, ma la testa è ancora proiettata verso il grande calcio. “ Mi alleno e aspetto “, ha spiegato Super Mario, chiarendo di essere in attesa di una chiamata dall’Italia. In mancanza di opportunità, Balotelli è pronto a valutare anche piste estere, senza però rinunciare alle proprie convinzioni: si fermerà solo quando lo deciderà lui. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Pio Esposito Inter, esordio da sogno in Champions League: c’è un dato che balza all’occhio! Il precedente con Balotelli e Santon
Balotelli: "Dovevo andare alla Juve, poi... Sogno ancora la Nazionale, oggi vedo poco attaccamento"
Dove giocherà Balotelli? “Non mi ritiro, sono in forma. Ho detto no all’estero perché volevo l’Italia. Sogno un’ultima partita in Nazionale “
Balotelli e i Mondiali 2026 con l’Italia: “È un sogno, giocherei anche se mi chiamassero a 50 anni” - Mario Balotelli annuncia la sua prossima mossa per tornare a giocare e spiega che realisticamente non vestirà più la maglia dell'Italia: "Devo essere ... Riporta fanpage.it
