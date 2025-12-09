Balotelli si propone | Aspetto una chiamata dalla Serie A il Mondiale è solo un sogno Ho realizzato negli anni quanto valga la Champions vinta con l’Inter

Inter News 24 L’ex attaccante dell’Inter, Mario Balotelli, si racconta e parla delle proprie ambizioni per il futuro della carriera, e non solo. Mario Balotelli non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Attualmente svincolato e aggregato al Carpenedolo per mantenere la forma, l’ex attaccante della Nazionale ha ribadito al Corriere della Sera la sua ferma volontà di tornare in Serie A. SuperMario si sente ancora pienamente competitivo, sottolineando come il calcio odierno sia più fisico ma con meno qualità tecnica rispetto al passato, fattore che potrebbe favorire il suo rilancio. Non manca un passaggio nostalgico legato alla sua esperienza con l’ Inter. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Balotelli si propone: «Aspetto una chiamata dalla Serie A, il Mondiale è solo un sogno. Ho realizzato negli anni quanto valga la Champions vinta con l’Inter»

