Balotelli pronto a tornare in campo? L’ex Inter e Milan | Aspetto una chiamata dalla Serie A

Balotelli è adesso pronto a tornare in campo? L’ex attaccante Inter e Milan: «Aspetto una chiamata dalla Serie A». Le parole Mario Balotelli continua ad allenarsi con grande dedizione, smentendo l’idea di appendere gli scarpini al chiodo nonostante i 35 anni d’età. Intervistato da Prime Video, l’attaccante ha svelato il suo ambizioso obiettivo per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

