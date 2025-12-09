Balotelli pronto a tornare in campo? L’ex Inter e Milan | Aspetto una chiamata dalla Serie A
Balotelli è adesso pronto a tornare in campo? L’ex attaccante Inter e Milan: «Aspetto una chiamata dalla Serie A». Le parole Mario Balotelli continua ad allenarsi con grande dedizione, smentendo l’idea di appendere gli scarpini al chiodo nonostante i 35 anni d’età. Intervistato da Prime Video, l’attaccante ha svelato il suo ambizioso obiettivo per il . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
#Balotelli pronto a tornare: si allena in attesa di un nuovo club #Calciomercato - facebook.com Vai su Facebook
Balotelli e i Mondiali 2026 con l’Italia: “È un sogno, giocherei anche se mi chiamassero a 50 anni” - Mario Balotelli annuncia la sua prossima mossa per tornare a giocare e spiega che realisticamente non vestirà più la maglia dell'Italia: "Devo essere ... Segnala fanpage.it
