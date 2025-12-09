Balletto di Roma all’Auditorium Conciliazione Natale che Danza 65.0?

Roma, 9 dic. (askanews) – Natale che Danza 65.0 è il nuovo progetto del Balletto di Roma, sostenuto da MIC e Regione Lazio, per celebrare le festività natalizie nel luogo simbolo dell’Anno Giubilare e festeggiare i 65 anni di storia del Balletto di Roma. Una programmazione innovativa che porta in scena la danza, restituendo alle famiglie, ai visitatori e al pubblico internazionale un’occasione speciale per vivere in teatro emozioni prenatalizie. Celebrare il Natale attraverso la danza per offrire uno spazio di incontro e condivisione, proponendo spettacoli capaci di dialogare con generazioni diverse e di nutrire un bisogno culturale durante il periodo più suggestivo dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

