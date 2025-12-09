Balletto di Roma all’Auditorium Conciliazione Natale che Danza 65.0?
Roma, 9 dic. (askanews) – Natale che Danza 65.0 è il nuovo progetto del Balletto di Roma, sostenuto da MIC e Regione Lazio, per celebrare le festività natalizie nel luogo simbolo dell’Anno Giubilare e festeggiare i 65 anni di storia del Balletto di Roma. Una programmazione innovativa che porta in scena la danza, restituendo alle famiglie, ai visitatori e al pubblico internazionale un’occasione speciale per vivere in teatro emozioni prenatalizie. Celebrare il Natale attraverso la danza per offrire uno spazio di incontro e condivisione, proponendo spettacoli capaci di dialogare con generazioni diverse e di nutrire un bisogno culturale durante il periodo più suggestivo dell’anno. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
'Musica Civica', al Teatro Giordano c'è il Balletto di Roma con ‘Astor. Un secolo di Tango’
L'Otello del Balletto di Roma apre il sipario sulla stagione di 'Forlì Grande Musica'
Al Teatro D’Annunzio : il Balletto di Roma in “Otello”
A due mesi dall'apertura della nuova sede del Balletto di Roma Monterotondo, ci prepariamo a un dicembre ricco di appuntamenti, inaugurato dalle Lezioni Dimostrative.
