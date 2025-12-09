Ballando sfogo Nancy Brilli | ‘Figli e figliastri’ Rossella Erra | ‘Scelta di cuore lei condivide gli insulti’

Nella prima semifinale di Ballando con le Stelle si sono registrati momenti intensi e sorprendenti, tra sfoghi e colpi di scena. Nancy Brilli ha espresso il suo malcontento, mentre Rossella Erra ha condiviso la sua scelta di cuore, affrontando anche gli insulti ricevuti. Un appuntamento che ha lasciato il pubblico senza parole, segnando un passo importante nel percorso del talent.

Il colpo di scena della semifinale. La prima semifinale di Ballando con le Stelle si è conclusa con un colpo di scena amaro per Nancy Brilli. L'attrice è stata eliminata definitivamente a causa del discusso "tesoretto" assegnato da Rossella Erra alla Signora Coriandoli, decisione che ha impedito il ripescaggio nonostante il sostegno dei telespettatori. La notizia ha scatenato un'ondata di polemiche, trasformando la trasmissione in un caso mediatico. Lo sfogo di Nancy su Instagram. Delusa ma lucida, Nancy Brilli ha affidato il suo sfogo ai social, con un lungo post che sembra un monologo teatrale.

