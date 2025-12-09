Ballando con le stelle è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra | chi ha ragione?
La scelta sul tesoretto di Rossella Erra a Ballando con le stelle non è piaciuta a Nancy Brilli che sui social ha svelato ciò che pensa. I toni sono stati duri e ben presto l'opinionista ha dato la sua versione dei fatti. Le due adesso sembra che abbiano fatto pace, ma sarà vero?.
BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA: “EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE”
Ballando con le Stelle: Novità e Futuro del Programma di Successo
BALLANDO CON LE STELLE: BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE. NEL 2026 IN GARA?
Lucera celebra la decima edizione di Ballando con le Stelle – Telethon 2025, tra spettacolo, solidarietà e una città intera
Ballando Con Le Stelle, esplode il lastra-gate: scontro al vetriolo tra Fialdini e Fognini sui social!
