Ballando con le stelle è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra | chi ha ragione?

Ildifforme.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La scelta sul tesoretto di Rossella Erra a Ballando con le stelle non è piaciuta a Nancy Brilli che sui social ha svelato ciò che pensa. I toni sono stati duri e ben presto l'opinionista ha dato la sua versione dei fatti. Le due adesso sembra che abbiano fatto pace, ma sarà vero?. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

ballando con le stelle 232 scontro tra nancy brilli e rossella erra chi ha ragione

© Ildifforme.it - Ballando con le stelle, è scontro tra Nancy Brilli e Rossella Erra: chi ha ragione?

BALLANDO CON LE STELLE IN ONDA ANCHE CON L’ITALIA: “EDIZIONE PIÙ LUNGA DI SEMPRE”

Ballando con le Stelle: Novità e Futuro del Programma di Successo

BALLANDO CON LE STELLE: BELEN RODRIGUEZ BALLERINA PER UNA NOTTE. NEL 2026 IN GARA?

ballando stelle 232 scontroBallando Con Le Stelle, esplode il lastra-gate: scontro al vetriolo tra Fialdini e Fognini sui social! - gate: scontro al vetriolo tra Fialdini e Fognini sui social! ilvicolodellenews.it scrive