Ballando con le Stelle Barbara D’Urso chiarisce tutto | Fake news sul mio ritiro io e la mia spalla siamo ancora in pista
Infortunio alla spalla? La D'Urso smentisce il ritiro da Ballando con le Stelle e conferma: "Ho ballato, non mi sono ritirata".
Lucera celebra la decima edizione di Ballando con le Stelle – Telethon 2025, tra spettacolo, solidarietà e una città intera
Nella prima serata di Rai 1, Milly Carlucci con "Ballando con le stelle" ottiene il 25,8% di share con 2 milioni 678 mila spettatori.
Barbara D'Urso si ritira da Ballando con le stelle 2025?/ L'infortunio non è ancora superato: l'indiscrezione - Barbara D'Urso ancora alle prese con l'infortunio: il ritiro da Ballando con le stelle 2025 non è scongiurato.