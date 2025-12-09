Balivo | Non ci sono soldi per l' albero di Natale Lucarelli risponde | Vendi un paio di ciabatte usate
A “La Volta Buona” è subito “Albero di Natale gate”. Nella giornata di ieri 8 dicembre - giorno dell'Immacolata, che simbolicamente sancisce l'inizio delle feste natalizie - un fan del programma di Rai Uno “La Volta Buona” ha fatto notare che nello studio non sono presenti particolari addobbi. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
A #LaVoltaBuona, #Caterina Balivo parla di chirurgia estetica e ritocchi che non sono andati bene. Tra gli ospiti in studio, anche l’ex #MissItalia #NadiaBengala che ha ripercorso il lungo e doloroso percorso legato agli interventi al seno, una storia fatta di legg - facebook.com Vai su Facebook
Niente albero di Natale nel programma Rai La Volta Buona. Caterina Balivo: "Non ci sono soldi" - "Pare non ci siamo soldi per farlo né posso portare il mio". Scrive rtl.it