Balivo | In studio senza albero di Natale perché mancano i soldi Lucarelli | Vendi un par di ciavatte consumate e compralo dai cinesi
A “La Volta Buona” è subito “Albero di Natale gate”. Nella giornata di ieri 8 dicembre - giorno dell'Immacolata, che simbolicamente sancisce l'inizio delle feste natalizie - un fan del programma di Rai Uno “La Volta Buona” ha fatto notare che nello studio non sono presenti particolari addobbi. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Momento di imbarazzo a La Volta Buona quando Balivo ha frainteso un commento di Clizia sul padre, provocando ilarità in studio - facebook.com Vai su Facebook
Niente addobbi a La volta buona, la Balivo sui social: “non ci sono soldi” - Lo studio de La volta buona oggi senza addobbi natalizi e Albero di Natale. Come scrive ultimenotizieflash.com