Bagnoli partono le demolizioni in mare | Manfredi parla di giornata storica

Via al primo intervento sull’ex area Italsider Bagnoli: abbattuta la Sala Pompe, resteranno invece i pontili nord e sud per diventare nuove passeggiate pubbliche. A Bagnoli si apre una pagina nuova. Le ruspe sono entrate in azione sull’ex area Italsider e il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi definisce senza esitazioni l’avvio delle demolizioni in mare . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Bagnoli, partono le demolizioni in mare: Manfredi parla di “giornata storica”

Bagnoli, iniziati i lavori di riqualificazione Al via il cantiere per la messa in sicurezza della colmata e l’abbattimento del vecchio pontile. Il sindaco Manfredi: Partono le opere a mare: un passo decisivo verso l’America’s Cup e, poi, restituire finalmente un - facebook.com Vai su Facebook

Manfredi, 'al via le demolizioni a Bagnoli, giornata storica' - "E' un momento storico, iniziano le demolizioni a mare nell'area di Bagnoli e credo che questo sia veramente un grande giorno perché si comincia a restituire uno spazio pubblico alla nostra città atte ... Da ansa.it