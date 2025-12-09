Babbo Natale segreto com'è nato e quali sono le storie che hanno reso questo gioco un classico natalizio

Il gioco del Babbo Natale segreto affonda le sue radici in antiche tradizioni e rituali, evolvendosi nel tempo e nei diversi contesti culturali. Dalle celebrazioni dell’antica Roma alle feste nordiche e americane del Novecento, questa tradizione unisce anonimato, spirito di condivisione e divertimento, diventando un classico natalizio apprezzato in tutto il mondo.

Dalle feste dell’antica Roma alle tradizioni nordiche, fino agli Stati Uniti del Novecento: il Secret Santa nasce dall’intreccio di riti, anonimato e spirito sociale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche questi approfondimenti

Creativemamy Only Christmas. . Con il cartone realizza il Babbo Natale dei tuoi sogni #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook