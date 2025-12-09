Azione lascia il tavolo per il nuovo assessore e accusa i Verdi | Veto su di noi
Azione ha deciso di lasciare il tavolo del “rimpasto” che servirebbe a individuare il 12esimo assessore da inserire nella squadra di Beppe Sala a Milano. La decisione è arrivata appena dopo il ponte di Sant'Ambrogio. È toccato a Francesco Ascioti, segretario del partito in città, farlo sapere. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
8 DICEMBRE-Casella 8: Occhio al meteo Domanda: Cosa fai prima di guidare su strada bagnata? Azione: Lascia un’emoji: ? se controlli gli pneumatici, se rallenti. Per partecipare al gioco, trovi il regolamento completo nel post pubblicato il 1° dicembre. # - facebook.com Vai su Facebook